Siden Europa-Parlamentsvalget i søndags har mange forbipasserende ønsket Rasmus Helveg Petersen tillykke med valget, og enkelte har endda tilføjet:

- Jeg har stemt på dig.

Der tager vælgerne dog fejl. Det var Rasmus Helveg Petersens bror, Morten Helveg Petersen, der blev valgt til parlamentet med 97.667 personlige stemmer.

Noget kunne tyde på, at den europæisk-orienterede Helveg har nydt godt af sin brors valgkamp med base i sommerhuset på Langeland. Her på øen er lidt over fem procent af de afgivne stemmer faldet på Morten Helveg Petersen personligt, mens han "kun" fik knapt 3,5 procent af stemmerne på landsplan.

- Han har da også været her. Men jeg har jo deltaget i 12 gange så mange arrangementer, fordi min valgkamp er koncentreret her, mens han har skullet hele landet rundt, siger Rasmus Helveg Petersen.