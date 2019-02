Heftig debat på Langeland: Kommunalpolitiker beskyldte kolleger for smøl

LANGELAND: Tonen var hård, da Langelands kommunalbestyrelse godkendte samlede tillægsbevillinger her i 2019 for hjemmeplejen og plejecentrene på 15,1 millioner kroner. Ulrik Kølle Hansen (V) fandt det frustrerende og frygtede for kommunens fremtid som selvstændig.

- Vi står i en økonomisk meget alvorlig situation, og vi i Venstre ville allerede i november gerne have åbnet budgettet igen. Så kunne vi have taget nogle andre "hug" dengang. Det klæder ingen af jer, at I ikke ville være med, for vi risikerer med tiden at blive lagt ind under Svendborg, tordnede han.

Nynne Printz (SF) fandt kritikken urimelig.

- Vi var nødt til at have de udredninger, som Sundhedsudvalget og Lærings-, Social- og Kulturudvalget nu er kommet med, så vi kan se, hvor vi skal sætte ind, sagde hun.

Lisa Pihl Jensen (S), formand for Sundhedsudvalget, var ked af, at man ikke havde overblikket ved budgetlægningen.

- Men vi havde altså et analysearbejde, vi ikke kunne nå at få færdigt, men som var nødvendigt. Meget af det her skyldes, at vi har fået flere ældre og flere med et øget plejebehov. Vi har en række forpligtelser inden for området, som vi naturligvis skal leve op til, og så er en sag om et nyt journalsystem slæbt med fra 2017. Når vi nu siger ja til tillægsbevillingen, håber jeg, at vi får området i balance, nævnte hun.

Heller ikke fra DF eller K var der opbakning til Ulrik Kølle Hansen.

- Jeg mener bestemt ikke, at jeg har lænet mig tilbage. Jeg har indgået og deltaget i samtlige møder og forhandlinger, jeg har været inviteret til, men det er ærgerligt, at budgettet skrider så kort tid efter, at blækket er tørt, sagde Kim Welcher (DF).

Bo Nissen (K) fandt situationen bekymrende, men ville ikke kritisere.

- Jeg forstår mange af de ting, der bliver sagt, men uanset hvem der var borgmester nu, ville vi nok være havnet, hvor vi er, fremhævede han.

Borgmester Tonni Hansen (SF) oplyste ved afslutningen af debatten, at partierne er indkaldt til møde 8. marts for at se, hvordan man kan arbejde sig ud af situationen.

I øvrigt arbejdes der også gennem KL (Kommunernes Landsforening) på at skaffe flere midler til området. Også andre kommuner ser et voldsomt øget udgiftspres i denne tid.