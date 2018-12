- Det kan godt være, at du kan gå en tur hen i Biblioteksgården en tirsdag eller onsdag formiddag, og der er ledige pladser. Men hvad med helligdagene? Hvad med i turistsæsonen? Hvad med arrangementet "Open by Night". Der rækker de ikke, nævner Kim Behnfeld Jensen.

- Vi havde den naive opfattelse, at når man gennemførte Bystrædeprojektet, og vi afleverede 7-8 pladser, så ville vi få dem det andet sted efter "noget-for-noget princippet". Det kan godt være, at man har gennemført Biblioteksgården, men nettoresultatet er færre pladser i dag, siger Kim Behnfeld Jensen.

Han fastholder, at behovet for p-pladserne er til stede.

Den nylige udsendte rapport omkring en samlet plan for Rudkøbings bymidte, fra Hauxner arkitekter, anbefaler indirekte, at man lader ejendommene stå. Ellers vil Østergades udbrudte husrække blive svækket.

RUDKØBING: Et af de helt store emner i valgkampen sidste år, en mulig nedrivning af ejendommene Østergade 46 og 48 i Rudkøbing, har taget en ny drejning. Efter et bestyrelsesmøde hos ejeren, Super Brugsen Rudkøbing, har man nu besluttet at trække ansøgningen om at få en nedrivningstilladelse tilbage, oplyser uddeler Kim Behnfeld Jensen.

Pas på "Bilkabuler"

- Når folk skal ud at handle, vil de have ordentlige muligheder for at parkere. Så båsene må ikke være for smalle, så bilerne får "Bilka-buler", og det skal heller ikke være sådan, at folk kører forgæves og ikke kan finde en parkeringsplads, tilføjer uddeleren.

Netop Langeland med 12 procent af befolkningen, som pendler væk fra øen dagligt, skal være opmærksom. Men også muligheden for at trække kunder til fra Tåsinge spiller ind.

- Hvis der nu er "Open by Night" både i Rudkøbing og Svendborg, så vil der sidde nogle på Tåsinge og overveje, hvor de skal køre hen. Vi kan lige så godt gøre det mere attraktivt at tage hertil og få noget "fremmed valuta", som jeg plejer at kalde det, siger Kim Behnfeld Jensen.

Den ene af de to ejendomme, nummer 46, den tidligere Butik Knag, betegner han som i jammerlig stand. Blandt andet er taget utæt, så det regner ind.

Nummer 48, den gamle 3F-bygning, ser velholdt ud udvendigt. Men er også i pænere stand udvendigt end indvendigt.

- Så det er begrænset, hvad man kan anvende dem til. Af og til bliver de lånt ud, blandt andet til Øhavsmarked.