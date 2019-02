Halvandet år efter Rudkøbing-kvinde mistede livet i rally-tragedie: Tiltale kan være på vej

To unge mennesker mistede i efteråret 2017 livet under et rallyløb i Randers. Nu nærmer sagen sig endelig en afslutning.

- Det har været en meget kompliceret sag, som flere myndigheder har været inde over. Det er derfor, efterforskningen har trukket ud. Men nu er vi så langt, at Anklagemyndigheden forventer at have taget stilling til, om der skal rejses tiltale mod nogen, inden for de næste tre uger, fortæller hun.

Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, fortæller, at sagen nu endelig nærmer sig en form for afslutning.

Der blev straks ydet førstehjælp til de to unge mennesker, ligesom både ambulancer og lægehelikopter hastede til stedet, men deres liv stod ikke til at redde.

Randers: Et rallyløb i Randers udviklede sig lørdag 16. september 2017 klokken 11.33 til en sand tragedie, da en af rallykørerne pludselig mistede herredømmet over sin bil og kørte ind i en tonstung sten, der fløj gennem luften og ramte en 21-årig kvinde fra Rudkøbing og en 22-årig mand fra Hammel, der begge var på arbejde som officials.

Forening sigtet

Det er løbets arrangør, foreningen Randers Auto Sport, der er sigtet i sagen, og som nu risikerer at få en tiltale på nakken.

Siden ulykken har Arbejdstilsynet været i gang med at undersøge, om sikkerheden under løbet var i orden, og i forbindelse med de undersøgelser, har tilsynet opfordret Østjyllands Politi til at sigte Randers Auto Sport i sagen. Politiet vil ikke uddybe, hvad Arbejdstilsynets undersøgelser konkluderer, før Anklagemyndigheden har vurderet, om der er belæg for at rejse tiltale eller ej. Men Randers Auto Sports formand, Jens Erik Jensen, har set Arbejdstilsynets rapport, og han undrer sig over sigtelsen.

- Vi havde alle sikkerhedsgodkendelser på plads, og vi overholdt alle regler. Jeg tror, vi er blevet sigtet, fordi der var tale om en arbejdsulykke, og vi bliver betragtet som arbejdsgiver. Men som politiet også har slået fast, var der tale om et dybt tragisk og hændeligt uheld, og nu håber vi bare, sagen snart bliver afsluttet, fastslår han.

Da Jens Erik Jensen tilbage i september 2017 hørte om ulykken, smed han straks, hvad han havde i hænderne, og kørte til Randers. Han oplevede dermed ulykken på nærmeste hold, og den har i dén grad sat sine spor. Både hos ham som privatperson, og hos måden, Randers Auto Sport afholder løb på.

- Det er en dag, jeg aldrig glemmer. Ulykken dukker stadig op i mine tanker indimellem. Og den har også fået os til at indføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger ved de løb, vi efterfølgende har holdt. For én ting er, at vi altid har overholdt alle regler, men derfor kan man godt stramme yderligere op ved at indføre sikkerhedstiltag, som går ud over de lovpligtige - og det har vi gjort, siger han.