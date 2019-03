Hæveautomater på vej: Kommer i Lohals, Spodsbjerg og Bagenkop

LANGELAND: Inden udgangen af marts vil der blive stillet tre hæveautomater op på Langeland.

Det er det amerikanske firma Euronet Worldwide, der stiller deres automater op ved Dagli Brugsen i henholdsvis Spodsbjerg, Bagenkop og Humble.

Euronet Worldwide har for nylig også spurgt Langeland Kommune, om de måtte stille en automat op på havnen i Rudkøbing. Kommunalbestyrelsen afviste dog at give tilladelse til, at et privat firma måtte bruge bruge kommunale bygninger til den slags.

Firmaet arbejder stadig på at finde en privat samarbejdspartner, som vil have pengeautomaten stående i Rudkøbing.

Inden man stikker dankortet i de nye automater, er det dog værd at tjekke, hvilket gebyr ens egen bank tager, når man bruger udenlandske hæveautomater.

Nogle danske banker tager nemlig 30 - 40 kroner i gebyr, hver gang man hæver, medens andre banker ikke har noget gebyr. /MARAM