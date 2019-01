Hædret med ildsjælepris på Langeland: Spejderleder har fået vendt udvikling

På to år er udviklingen i spejdergruppe vendt via en række nye aktiviteter.

Langeland: Det blev spejderleder Kristian Dansted, 40 år, som søndag modtog årets ildsjælepris på Langeland. Han blev hædret for sin indsats i Tullebølle Spejdergruppe, hvor han begyndte sit engagement i starten af 2017 med det klare mål at vende en nedgang, aflaste øvrige ledere samt give ny gejst til børn og unge i gruppen. Det har medført, at man i runde tal har femdoblet medlemsskaren, så der nu er cirka 50 aktive.

Kristian Dansted tog hurtigt fat på at planlægge weekendture, han fik etableret samarbejde med specialbutikken Spejder Sport i Odense, med Fyns Fiskevand, med Ørreddage på Langeland, og Store Legedags-arrangementet fik en nytænkning.

Han tog også kontakt til de helt store spejderture i Danmark, hvor alle otte spejderkorps i Danmark kæmper om førstepladsen. Og sammen med de øvrige ledere blev der lagt en udviklingsplan frem mod 2022.

Det var otte indstillinger til prisen og tre nominerede. De andre to nominerede var Hanne Kodahl fra aftenskolen Netop Strynø og Leif Frandsen fra Humble Håndbold.

Med hæderen og æren fulgte også 10.000 koner. Kåringen fandt sted på rådhuset i Rudkøbing med blandt andet tale af borgmester Tonni Hansen (SF).