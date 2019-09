Hård fængselsdom i våbensag fra Langeland: 41-årig fik fire og et halvt år

41-årig mand blev dømt for at have opbevaret tre skydevåben samt for salg af amfetamin.

Der er stor forskel på, om et forhold bedømmes som en overtrædelse af våbenloven eller - som det altså endte her - med en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om våben. Straffeloven giver mulighed for meget længere domme, hvis en person kendes skyldig.

Sagen blev behandlet igennem to hele retsdage i forrige uge, men den rummede så mange elementer, at domsmandsretten skulle bruge nogen tid på at vurdere alle forholdene og ikke mindst omkring tre skydevåben finde ud af, hvilken lov der skulle i brug.

LANGELAND/SVENDBORG: Der blev slået med den helt store hammer ved Retten i Svendborg torsdag formiddag, hvor den 41-årige Lars Frede Petersson, som har tilknytning til både Langeland og Svendborg, blev idømt fire og et halvt års fængsel, i al væsentlighed for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om våben samt for salg af amfetamin.

Våben kunne hurtigt samles

Den 41-årige havde under afhøringen på den første retsdag erkendt at have opbevaret våben for en person, han ikke ønskede at navngive. Men han havde over for denne person betinget sig, at våbnene var skilt i flere dele, for han vidste godt, at det kunne slå hårdt, hvis våbnene var klar til brug, forklarede han.

Men selv om delene blev opbevaret hver for sig, så havde et våbenkyndigt vidne senere demonstreret for retten, at man hurtigt kunne samle våbnene til at være fuldt funktionsdygtige. Der var desuden fundet ammunition, og det ene våben var en oversavet salonriffel.

- Det er i hvert fald ikke et våben, man går hen i sin lokale skytteforening for at bruge. Det er til et kriminelt formål, konstaterede dommeren.

Den nu dømte blev også fundet skyldig i at have begået hæleri med tre luftgeværer. Her lagde retten vægt på en afhøringsrapport til politiet, hvor den 41-årige nævnte, at han godt vidste, at til den billige pris, han havde købt luftgeværerne, måtte de være "varme". Han havde skaffet dem på havnen i Svendborg.