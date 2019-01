HF og VUC Langeland til debat: Åbent samråd i udvalg under Folketinget

LANGELAND: Tirsdag kl. 14 skal sagen om lukningen af HF og VUC på Langeland i åbent samråd på Christiansborg. Der stilles spørgsmål til undervisningsminister Merete Riisager (LA). I princippet er samrådet åbent for alle, der er dog ikke flere ledige pladser, men det er muligt at følge med i samrådet på nettet ved at gå ind på Folketingets hjemmeside og søge på samråd og undervisningsudvalget. Så kan man her følge den direkte transmission, der også starter kl. 14.

Folketingets undervisningudvalg har bedt ministeren om at redegøre for de aktuelle udfordringer, som HF og VUC Fyn står overfor og samtidig oplyse overfor udvalget, hvordan ministeren fremadrettet vil sikre mulighederne for at uddanne sig på HF & VUC i hele landet, særligt i yderområderne.