HF og VUC Langeland: Nyt samråd med minister for at prøve at redde lukningsdømt center

LANGELAND: Der er nu formelt indkaldt til et nyt samråd med undervisningsminister Merete Riisager (LA) om situationen for HF & VUC Langeland samt mere generelt om regeringens holdning til fremtiden for VUC. Bag samrådet står fire folketingsmedlemmer, Rasmus Helveg Petersen (R) samt Trine Bramsen, Ane Halsboe-Jørgensen og Annette Lind (alle S).

Der bliver to spørgsmål. Alle fire stiller det generelle spørgsmål, mens Rasmus Helveg Petersen spørger direkte til situationen på Langeland. Hans spørgsmål lyder således:

- Anerkender regeringen, at HF & VUC Fyns nedlægning af undervisningsstedet på Langeland er et problem for lokalsamfundet, der mister sin uddannelsesinstitution, i forhold til både fraflytning og samlet uddannelsesniveau, og mener regeringen ikke, at det er prisen værd at opretholde et tilbud på Langeland af den ene eller anden slags?

Det haster at få holdt samrådet, fastslår Rasmus Helveg Petersen over for Fyns Amts Avis.

- Det er god skik at afvikle et samråd hurtigst muligt, naturligvis under respekt for ministerens kalender. Jeg vil meget gerne have, at det bliver inden for tre uger. For jeg synes, at det her er kritisk i forhold til de studerende. Der skal optages nye hold til sommer, og når situationen er den, at bestyrelsen har besluttet at lukke på Langeland, så vil ansøgerne jo ikke kigge den vej. Så orienterer de sig andre steder hen, påpeger Rasmus Helveg Petersen.

Også i forhold til medarbejderne skal der ske noget snarest, mener han.

- Jeg er bange for, at undervisningsmiljøet på Langeland forsvinder, siger det radikale folketingsmedlem.

Kun medlemmer af et udvalg, i dette tilfælde undervisningsudvalget, kan stille spørgsmål, og da kun Annette Lind er medlem af udvalget, skal de øvrige skiftes ind, når samrådet afvikles, lige som de formelt blev det, da spørgsmålene blev fremsendt.