HF & VUC: Samråd og møde om 60 mio

LANGELAND: Det andet samråd i Folketingets Undervisningudvalg om HF & VUC på Langeland finder sted på tirsdag den 26. februar. Samme dag skal parterne mødes om de 60 millioner kroner, som er afsat til at hjælpe nødlidende VUC'er efter FGU'reformen, men som der endnu ikke er opstillet kriterier for, hvordan kommer til udbetaling.

Om mødet om puljen på de 60 millioner kroner kommer til at foregå før eller efter samrådet, der finder sted klokken 14.15, kan Undervisningsministeriet ikke oplyse noget om. Ifølge presseafdelingen kan ministeriet heller ikke oplyse noget om dagsordenen til mødet om puljen.

Bag samrådet står fire folketingsmedlemmer: Rasmus Helveg Petersen (R) samt Trine Bramsen, Ane Halsboe-Jørgensen og Annette Lind (alle S).

Der bliver to spørgsmål på samrådet. Alle fire stiller det generelle spørgsmål, mens Rasmus Helveg Petersen spørger direkte til situationen på Langeland. Hans spørgsmål lyder således: - Anerkender regeringen, at HF & VUC Fyns nedlægning af undervisningsstedet på Langeland er et problem for lokalsamfundet, der mister sin uddannelsesinstitution, i forhold til både fraflytning og samlet uddannelsesniveau, og mener regeringen ikke, at det er prisen værd at opretholde et tilbud på Langeland af den ene eller anden slags?