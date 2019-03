HF & VUC Langeland. Afdeling opfylder de første krav for at kunne søge støtte

Forligspartier har offentliggjort kriterier for at kunne søge støtte, men afgørelsen er stadig individuel.

LANGELAND: Langeland er blandt de kommuner, der opfylder de første krav for at kunne opnå støtte fra det, der betegnes "60 millioner kroners"-puljen på grund af nødlidende VUC-centre. Det står klart efter, at Undervisningsministeriet nu har offentliggjort kriterierne for de centre, som kommer i klemme i forbindelse med indførelsen af FGU (forberedende grunduddannelse).

For overhovedet at kunne komme i betragtning skal et VUC-center ligge i en kommune, der befinder sig i den halvdel af alle danske kommuner med færrest indbyggere i bymæssig bebyggelse i forhold til det samlede indbyggertal. Eller på jævnt dansk - flest, der bor i landdistrikter. Det klarer Langeland fint.

Desuden skal kommunen være blandt den halvdel af Danmarks kommuner, som man regner med får lavest vækst blandt aldersgruppen 25-34-årige i perioden 2016-2022. Også dette forventer man vil være opfyldt på Langeland.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der så også kommer penge til HF & VUC Langeland. Dels skal bestyrelsen for HF & VUC Fyn beslutte, om man overhovedet vil søge disse midler for måske at redde en form for undervisning på Langeland, dels skal en eventuel ansøgning stadig igennem en individuel sagsbehandling i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som hører til i Undervisningsministeriet.

Når man er gennem disse "nåleøjne", skal man kunne dokumentere, at undervisningstedet fremover kan drives bæredygtigt, og man skal fremlægge en handlingsplan for det.

I handlingsplanen skal det bl. a. fremgå, hvordan man vil overholde kriterierne for, hvor lang transporttid kursister må have til deres undervisning på VUC.

Man kan ikke søge tilskud til almindelige, løbende driftsudgifter som for eksempel løn til undervisere og husleje. Men man kan søge tilskud til investeringer, som giver lavere driftsudgifter fremover - det kan for eksempel være flytning til andre lokaler med mindre plads eller, at man lejer sig ind i dele af bygninger andetsteds.

Desuden kan en løsning være, at man lejer sig ind hos en anden institution, og at VUC-underviseren medvirker fra distance.

STUK vil udsende ansøgningsskemaer i begyndelsen af april, og ansøgningsfristen er 1. maj.

I årene 2019-21 er afsat 61,6 millioner kroner med cirka 20,5 millioner pr. år.