HF & VUC Fyn lukker på Langeland: Kursister overflyttes til Svendborg

- Vi mister halvdelen af vores AVU-aktivitet (almen voksenuddannelse for unge ledige under 25, red.), fordi de fra næste sommer samles hos FGU (forberedende grunduddannelse) i Svendborg. Det betyder desværre, at vores andre aktiviteter også må lukke, siger han.

Rektor på HF & VUC Fyn Stig Holmelund Jarbøl begræder lukningen, men forklarer, at afdelingen ikke har økonomi eller kursister nok til at fortsætte.

Frygter konsekvenserne

Hos HF & VUC Fyn har man regnet på konsekvensen af tabet af AVU-kursister og er kommet frem til, at der fra næste sommer blot ville være 30 årskursister på Langeland. Det er ifølge Stig Holmelund Jarbøl for lidt til, at det kan køre rundt, når man medregner de besparelser, som institutionen også skal finde:

- Omprioriteringsbidraget betyder, at vi skærer med to procent hvert år. I den nye finanslov er flere besparelser oveni, som betyder, at vi skal spare på for eksempel markedsføring og indkøb, siger rektoren.

Han understreger, at det er særligt vigtigt for et tyndt befolket område som Langeland, at der er uddannelsesmuligheder, og han frygter konsekvenserne af lukningen.

- HF & VUC er den eneste uddannelsesinstitution på Langeland ud over folkeskolen. Nu må vi lukke, og det giver længere transporttid, og det betyder selvfølgelig, at vi frygter, at færre får en uddannelse, siger Stig Holmelund Jarbøl og fortsætter:

- Jeg synes, det er ærgerligt for Langeland og ærgerligt for kursisterne, og vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at tage imod dem i Svendborg. Jeg håber meget, at vi kan overkomme den lange afstand og skabe et godt uddannelsesmiljø i Svendborg.