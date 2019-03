H.C. Ørstedprisen 2019: Penge givet til at afvikle arrangementet

LANGELAND: Både Økonomiudvalget og Lærings-, Social- og Kulturudvalget i Langeland Kommune har givet grønt lys for, at H.C. Ørstedprisen igen kan uddeles til forskere i 2019.

Begge udvalg indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der bevilliges 34.000 kroner til arrangementet.

Pengene skal bruges til en statuette til hovedprismodtageren, diplomer til de øvrige prismodtagere og blomsterbuketter.

Der skal også bruges cirka 20.000 kroner på at afvikle selve arrangementet, der finder sted i Ørstedspavillonen til august.

H.C. Ørstedprisen fik et gevaldig boost i 2018, hvor Energiselskabet Ørsted gik ind som prissponsor og nu giver i alt 270.000 kroner til syv priser til forskere ved danske uddannelsesinstitutioner.

Det er H.C. Ørstedselskabet i Rudkøbing, der står bag prisen. Selskabet blev skiftet i 2004 for at fremme børns og unges interesse for naturvidenskab og for at nedbryde barrierer mellem naturvidenskab og humaniora.

Priserne uddeles traditionen tro den 14. august, hvor det er Hans Christian Ørsteds fødselsdag. /MARAM