H.C. Ørsted Selskabet sender forskere ud i verden

Årets fire rejselegater fra H.C. Ørstedselskabet går til at sende fire forskere til henholdsvis Island og Bolivia og til Boston og New York i USA.

Formanden for H.C. Ørstedselskabet, Troels Krøyer, lægger vægt på at priser og legater er meget internationalt orienterede. Når 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen næste år skal fejres, er det godt at have Ørsted-ambassadører ude i verden, forklarer han i en pressemeddelelse.

Rejselegaterne er hver på 50.000 kroner til studier i udlandet. To af dem går til studerende indenfor naturvidenskab og to til humaniorastuderende. De naturvidenskabelige går i år til Bo Hansen, som studerer sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, og som skal til Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School i Boston, og til Astrid Wied-Christiansen, som studerer Geoscience ved Aarhus Universitet. Hun skal studere på University of Iceland.

De humanistiske rejselegater tilfalder Frederik Agner Husted fra Københavns Universitet, som har fået en samarbejdsaftale med Universidad Mayor de San Andrés i Bolivia, og til Astrid Grith Sørensen fra Aarhus Universitet. Hun skal studere ved Gallatin School of Individualized Studies, New York University.