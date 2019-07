I fremtiden kan han blive en af klimaets redningsmænd, og derfor har H.C. Ørstedselskabet valgt, at årets pris skal gå til Torsten Neubert chefkonsulent ved DTU Space.

Prisen gives for hans arbejde med rumobservatoriet, ASIM, der sidste år blev sendt ud i rummet af astronauten Andreas Mogensen, samt for arbejdet med analyse af lynfænomener. Et arbejde som forskerne forventer at kunne anvende i forbindelse med udarbejdelse af bedre klimamodeller.

Det er 7. gang prisen,som er opkaldt efter den verdensberømte langelandske videnskabsmænd, bliver uddelt. Ørsted var en vigtig kraft bag og den første direktør for Den polytekniske læreanstalt i København, som i dag hedder DTU, og som Torsten Neubert udfører sin forskning hos.

Han modtager prisen den 14. august i Ørstedspavillionen, Havnegade 92 i Rudkøbing.