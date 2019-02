Grov voldssag fra havn på Langeland: Klar til at komme i retten

RISTINGE: Sagen om grov vold, begået mod en 73-årig mand på havnen i Ristinge fredag den 7. december i fjor, er nu klar til at komme i retten.

Det vil ske ved Retten i Svendborg med to dage afsat til domsforhandlingen. Det bliver 2. og 8. maj, hvor den ældste af de to tiltalte på grund af en tidligere voldsdom samtidig kan risikere op til 50 procents ekstra straf, hvis han kendes skyldig.

De to er tiltalt efter paragraf 245 i straffeloven, som handler om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Indtil retssagen starter skal de to nu tiltalte i sagen, en 53-årig mand og en 28-årig mand, forblive varetægtsfængslet. Det besluttede Retten i Svendborg forleden. Den ene havde accepteret fristforlængelsen på forhånd, den anden fulgte med via kamera fra arresten.

Normalt sker fristforlængelser for maksimalt fire uger ad gangen, men den kan vare længere, hvis et par betingelser er opfyldt. Dels at der er fastsat dato for altså selve retssagen, dels at anklageskriftet er forkyndt for de to mænd.

Ifølge tiltalen skulle de to mænd ved 20-tiden den pågældende aften sammen og efter forudgående aftale eller fælles forståelse have slået den 73-årige i hovedet flere gange med knyttet hånd, lige som de stak den 73-årige med kniv flere gange i hovedet, i ansigtet og på hænderne.

Den 73-årige brækkede næsen og fik andre skader, som krævede behandling, stadig ifølge anklageskriftet.