Grov voldssag fra Langeland: To mænd får fire uger mere i arresten

To mænd skal tilbringe fire uger mere i arresten - den ene tager forbehold for at klage over kendelsen.

RISTINGE: To mænd, der er sigtet for grov vold mod en 73-årig mand på Ristinge Havn, skal tilbringe fire uger mere som varetægtsfængslede, oplyser anklageren i sagen, Christian Nielsen fra Fyns Politi.

Episoden skulle have fundet sted om aftenen fredag den 7. december i et skur/en garage. Ifølge sigtelsen skulle de to mænd dels have slået en tredje mand, dels skåret ham i ansigtet og hovedet med kniv. Den forurettede er 73 år.

Den ene af de to mænd, der er 53 og 28 år, blev forleden fremstillet - via video - ved Retten i Svendborg, hvor dommeren besluttede at forlænge de allerede fire uger, han har siddet, med en tilsvarende periode. Han protesterede over fortsat at skulle sidde i arresten og tog forbehold for at kære, det vil sige klage over varetægtsfængslingen. Hvis han gør, er det landsretten, som skal tage stilling til, om byrettens afgørelse skal følges, eller manden skal løslades.

Den anden havde på forhånd accepteret at skulle sidde fire uger mere, fortæller Christian Nielsen.

De to mænd sidder i arresten i dels Nyborg, dels Kolding.

Christian Nielsen regner med at have et anklageskrift klar, når de fire ugers nye varetægtsfængsling udløber. Det er mandag den 4. februar.

Det er dog ikke ensbetydende med, at man kan køre sagen i retten denne dag. Først når retten har anklageskriftet, kan man gå i gang med at finde en dato.