Grov vold på Langeland: Svigerfar og svigersøn varetægtsfængslet i fire uger

Sigtelsen lyder på at have slået mand og skåret ham i ansigtet - varetægtsfængslet i fire uger.

Ristinge: To mænd fra lokalområdet er ved Retten i Svendborg mandag i forbindelse med et grundlovsforhør blevet varetægsfængslet i fire uger, frem til 7. januar, sigtet for grov vold på eller ved havnen i Ristinge på Langeland.

Episoden skulle have fundet sted fredag aften i et skur/en garage. Ifølge sigtelsen skulle de to mænd dels have slået en tredje mand, dels skåret ham i ansigtet og hovedet med kniv. Den forurettede er 63 år.

De to varetægtsfængslede er 53 og 28 år og i nær familie med hinanden, henholdsvis som svigerfar og svigersøn. Den 53-årige nægtede alt og påstod sig løsladt, men modsatte sig bagefter ikke varetægtsfængslingen, mens den 28-årige kunne erkende vold i et vist omfang, men slet ikke i den størrelsesorden, som sigtelsen lyder på, oplyser anklagerfuldmægtig Christian Nielsen fra Fyns Politi.

Om den 28-årige vil kære (klage over) varetægtsfængslingen vides endnu ikke, da han skal have skiftet forsvarer.

Motivet fremgik ikke ved grundlovsforhøret, men der skulle have været en forudgående disput, fortæller anklageren. Den 53-årige og den 63-årige kender hinanden, mens den 28-årige ikke kender den 63-årige.

Det fremgik ikke, om de involverede var påvirkede.

Den 63-årige blev indlagt på sygehus, men skulle efter Christian Nielsens oplysninger efter omstændighederne have det godt igen.