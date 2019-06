Grønne delebiler står klar til sejlende turister

Fra juni til august vil to el-delebiler i Lundeborg og Rudkøbing holde klar til at transportere sejlende turister rundt på land. Bag initiativet er GO2Green og delebilsvirksomheden Tadaa!

- Vi får flere og flere sejlende turister til både Sydfyn og Langeland - det er vi rigtig glade for. Med det her initiativ, giver vi dem mulighed for at komme længere ind i landet og opleve nogle af de seværdigheder, som ikke kan nås i gå og cykelafstand. Det håber vi kan bidrage til at trække turisterne længere ind i landet og give dem oplevelser, som de normalt ikke vil få, siger Niels Christian Nielsen, projektleder i GO2Green, i en pressemeddelelse.

Langeland: Sejlende turister får i to måneder i løbet af sommerferien mulighed for at opleve mere af Sydfyn og Langeland end hvad der kan ses fra havnen. Fra midten af juni vil to el-delebiler nemlig holde klar til at transportere dem rundt på Sydfyn og Langeland.

Grønt forbillede

De to delebiler er grønne elbiler af mærket Renault Zoe, og det er ikke en tilfældighed. GO2Green arbejder for at fremme den grønne udvikling i det sydfynske område.

- Vores mål er at reducere vores samlede energiforbrug, skåne miljøet og bane vej for bæredygtig vækst. Her er de to grønne delebiler et konkret initiativ, som forhåbentlig kan åbne folks øjne for transport på en grøn og bæredygtig facon, siger Niels Christian Nielsen.

Delebilerne er selvfølgelig ikke kun for sejlende turister, men er frit tilgængelige for alle borgere, som godt kunne tænke sig at køre el-delebil.