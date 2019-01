Grønlandsk kaffemik: Stor succes i Rudkøbing

Arrangør glad for tilslutning og den gode stemning, som var ligesom i Grønland

RUDKØBING: Den første kaffemik for grønlændere og folk med tilknytning til Grønland i torsdags gik over al forventning.

- Der kom syv, og folk var vildt begejstrede. Der var en god stemning, det var ligesom i Grønland og vi kunne få lov til bare at være grønlændere, fortæller initivtageren, Johansine Petersen.

Dermed er der grundlag for at fortsætte kaffemikken, der foregår i Frivilligcenteret i Rudkøbing hver torsdag mellem klokken 15 og 18.

Her er det meningen, at herboende grønlændere skal mødes, men folk, der for eksempel har arbejdet i Grønland eller bare er interesserede i landet, er også velkomne.

- Det passer ind i tiden, hvor vi grønlændere er ved at få en stolthed over vores nationalitet. Før skammede vi os, men nu er der en stolthed, siger Johansine Petersen. /MARAM