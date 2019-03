RUDKØBING: Onsdag den 27. marts inviteres der til musik og hyggeligt samvær i Casa Bonanno, Østergade 59 i Rudkøbing.

Den musikalske gæst er den sydfynske sangskriver Flemming Grønbech Madsen, som i en alder af 68 år netop har udgivet sin første cd, "Udsatte Sange".

- Det er aldrig for sent, siger han selv, og indspilningen er i øvrigt blevet støttet af både KODA og Svendborg Musikråd.

Flemming Grønbech Madsens rødder er plantet i det sydfynske med et langt liv på Tåsinge, Langeland og i Svendborg.

Nu har han således fundet tiden til at skrive sange og musik, som kendetegnes ved et finurligt blik for det skæve og det almene i det liv, vi lever - sammen eller hver for sig - og en evne til at se det store i det små.

Arrangementet begynder klokken 19.