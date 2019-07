Grillpølser, fest og farver: Campingvogn opstillet ved plejecenter på Langeland

- Campingvognen skal bruges, når vejret er til det. Det skal helst ikke regne for voldsomt og må på den anden side heller ikke være for varmt, understreger Sanne Larsen.

Humble Plejecenter har modtaget 100.000 kroner fra Langelands værdighedspulje for ældre, som er brugt til de nødvendige fliser og til nogle haver. Selve campingvognen er købt brugt fra en privatperson i Rudkøbing for 8000 kroner og stillet op lige uden for bygningen.

Ideen til nyskabelsen har de fået fra det sønderjyske, hvor et plejehjem tidligere med succes har opstillet en campingvogn. Fire-fem medarbejdere fra Humble var en tur derovre, og i et par år har man så arbejdet med at udforme den model, man gerne vil bruge på Sydlangeland.

- Vi kan holde disse grillfester, men der kan også være tale om, at enkelte beboere gerne vil ud at sidde i campingvognen. Så kan de spille kort, læse blade og høre musik. Vi har lagt et repertoire med gamle giro 413-klassikere ind, fortæller lederen af Humble Plejecenter, Sanne Larsen.

Der er denne onsdag midt på dagen hygge med grillfest på Humble Plejecenter, hvor man for en måneds tid siden kunne indvie noget helt nyt - en campingvogn med fortelt. Ideen er at give beboerne oplevelser, som kan få dem til at huske ting, der vækker genklang fra tidligere i livet.

HUMBLE: Der er navne som Johnny Reimar, John Mogensen og Richard Ragnwald i højttaleren. Der er opknappede øl og sodavand på bordene. Og på den store grill får medisterpølserne mere og mere farve, mens kraftige vindstød fra tid til anden vælter ketchupflasker ned på fliserne. Heldigvis er flaskerne af plastik og lukkede, så det er blot at samle dem op igen.

Humble Plejecenter er et plejecenter for borgere med demens eller med demenslignende diagnoser. Det er et plejecenter, der har fokus på de særlige behov for pleje og omsorg, som den kategori af borgere har behov for.Humble Plejecenter er opdelt i to afdelinger - Rosenhaven og Humlehaven - med 10 borgere i hver afdeling. Kilde: Humble Plejecenters hjemmeside

Henrik Henriksen har sat sig i forteltet ved campingvognen, mens Aksel Petersen får en stille pilsner og en snak med nogle af de øvrige beboere inden for. Foto: Katrine Becher Damkjær

Gasgrill fra støttekredsen

Humble Plejecenter har en støttekreds, som har doneret gasgrillen og i øvrigt sørger for regelmæssige aktiviteter.

- Vi er her den 4. torsdag i hvert måned, hvor vi hygger i gymnastiksalen, samt den 3. tirsdag, hvor den står på musik og sang. Og grillen, fandt vi, vil være til gavn og glæde for alle. Ellers ville man hurtigt kunne komme til at bruge de penge, vi har fået fra kommunen, til aktiviteter, som ikke alle kan være med til, forklarer Gerda Nielsen fra støttekredsen. Hun er i øvrigt selv tidligere ansat på Humble Plejecenter.

I arbejdet med at skabe gode oplevelser og få minderne frem spiller musik en væsentlig rolle. Det er ikke alene giro 413-schlagerne, der tages i brug. Plejecentret har selv en lang række instrumenter.

- Hvad kan hurtigst skabe et godt miljø? Det er naturligvis musik. Vi kan spille noget for beboerne. Det kan være fra 1950'erne og fra 1960'erne. Og de kan selv prøve sig frem med vores instrumenter, som står uden for året rundt, fortæller musikterapeut Anette Gøl fra Humble Plejecenter.

Der er blandt andet perkussions (slagtøjsinstrumenter). Der er farvelagte xylofoner, så man lettere kan fornemme, hvor man skal slå for at få de rette toner frem. Der er tubular bells (opretstående rør i en slags halvcirkel, som man slår på) med mulighed for at frembringe fem forskellige toner.

- Musikken kan vi også bruge til at kommunikere med. Det kan være, at man synger for en beboer, når de skal ud; "skal vi tage jakke på". Eller synger meddelelser til dem, påpeger Anette Gøl.

Campingvognen og dens muligheder vil man hele tiden udvikle, og et af ønskerne går på at få fat i en gammel radio, så både repertoire og udstyr signalerer tider, som måske godt nok er væk, men dog forholdsvist enkelt kan hentes frem i hukommelsen.