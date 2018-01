Rudkøbing: Hvordan bliver man pilot for sit barn? Det kan du få svar på torsdag den 25. januar kl. 19.00-21.00 på Ørstedskolen. Langeland Kommune har nemlig hyret psykolog Ulla Dyrlev, der blandt andet har medvirket i tv-programmerne "Ingen styr på ungerne" og "Aldrig for sent", til at holde foredrag. Det skriver Langeland Kommune i en pressemeddelelse.

Som forældre kan man nemt blive usikker på retten til at bestemme over sit eget barn. En af årsagerne kan findes i, at vi har utrolig få timer med vores barn i hverdagen:

- Børn har brug for, at forældrene tager styringen, for den voksne har erfaring, overblik og det fulde ansvar for at styre og navigere familien, lyder det fra psykolog og familieterapeut Ulla Dyrlev.

Hun vil ved foredragsarrangementet udstyre forældre med de nødvendige redskaber, der gør, at de kan blive piloter for deres børn.

Foredraget er for forældre til børn i 0-6 års alderen, men andre interesserede er også velkomne. Det finder sted på H.C. Ørstedvej 10 (udskolingstorvet). /EXP