Gratis koncert i Humble: Musik fra Beatles og Abba på plakaten

Lørdag den 17. august danner Humble Stadion rammerne for en gratis koncert med kopier af kendte bands.

HUMBLE: Lørdag den 17. august vil der være alt fra Abba-toner over diskoteks-rytmer til kageduft i luften, når der er gratis koncert på Humble Stadion. Her kan man opleve Beatles Revival, Abbacz og Rocklett Danceband.

Udover musikken er der både vådt og tørt til ganen. Et gratis kagebord åbner endda hele herligheden klokken 15. Klokken 22.30 spiller diskotek Black Star stadion op, før der takkes af klokken 01.00

Bag det gratis arrangement står foreningerne Hekob Humble, egnens Kultur og Borgerforening, Gus, Humble Håndbold, Humble Motion & Fitness, Sydlangelands Badminton Klub og Humble Boldklub.

- Vi gør det her for at sætte Humble lidt på landkortet, udtaler borgerforeningens formand, Verner Hansen.

Arrangementet kører nu på sit tredje år. Det hele kan lade sig gøre, fordi de seks foreninger hver især lagde 5.000 kroner i en pulje hos borgerforeningen. Med tiden håber formanden, at overskuddet bliver så stort, at de seks foreninger kan dele ud af pengene.

- Beatles-musikken var meget populær, sidst bandet var her. Så en venlig lokal sjæl har lagt 10.000 kroner for, at de kan komme igen. Det glæder vi os meget til, siger Verner Hansen.

Der vil være bustransport fra Lohals Havn til Humble klokken 14, mens ruten går retur klokken 00.45. Mens der ligeledes er afgang fra Bagenkop station klokken 15.20 med retur kl. 00.00 - prisen for busturen er 50 kroner pr. person pr. vej. Hvis man vil med, kan man ringe 26 28 93 71.