Gode ideer på Langeland: Måske er der et tilskud

LANGELAND: Langeland, Strynø og tre andre øer - Ærø, Samsø og Læsø - er med i en ordning, der kaldes LAG/FLAG LLSAE's udviklingsstrategi. Det lyder noget tungt, men bag de mange forkortelser gemmer sig muligheden for måske at kunne modtage et tilskud for eksempel inden for kyst- og oplevelsesturisme, etablering af mindre virksomheder, det vil sige virksomheder med under 50 ansatte, eller ny infrastruktur, som gerne må være it-baseret. Det skriver Langeland Kommunes nyhedsbrev "Erhvervsnyt" i sin seneste udgave.

Hvis man føler, at man har noget, som kan leve op til dette, er det bare med at få sat sig til tasterne. Fristen for årets sidste ansøgningsrunde er sat til 13. september. Maksimumstilskuddet er 50 procent til det enkelte projekt.

Skulle man have spørgsmål, er man velkommen til at kontakte turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe for råd og vejledning.

Det er også muligt at hente flere oplysninger på hjemmesiden www.livogland.dk /milo