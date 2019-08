Glemte udpegning til forening i Rudkøbing: Nu er det på plads

RUDKØBING: Der er mange poster at fordele, når man efter et kommunalvalg skal udpege folk, ikke blot til kommunalbestyrelsens egne udvalg, men også til en lang række bestyrelser, nævn, foreninger med videre. I forbindelse med konstitueringen skulle kommunalbestyrelsen således via Trafik-, Teknik- og Miljø have fundet et medlem til foreningen for bevarelse af Rudkøbing Bymølle, men det skete af en eller anden grund ikke.

Borgmester Tonni Hansen (SF) har efterfølgende udpeget René Larsen (S).

Det spørgsmål runder Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget på mandag. Direktionen indstiller, at man tager udpegningen til efterretning. /milo