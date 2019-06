Geopark giver mulighed for at komme på havets bund

Der er i løbet af sommeren flere muligheder for at dykke ned på bunden af Det Sydfynske Øhav. I juli er der ture fra Strynø og i august fra Ristinge Havn.

Langeland/Strynø: Det er muligt at opleve Geopark Det Sydfynske Øhav under overfladen iført snorkeludstyr. Både skoleklasser og andre nysgerrige kan med projektet Undine II prøve stilheden og følelsen af vægtløshed, som en tur i våddragt og snorkel giver mulighed for. Der vil være Undine-ture fra Marstal fra 1. til 7. juli og på Strynø 17., 24. og 31. juli. Man kan også møde Undine på kysten ved Ristinge Havn til Øhavets Dag 25. august.

Det Sydfynske Øhav udgør et af verdens største oversvømmede istidslandskaber med stenalderbopladser og oversvømmede stenalderskove bevaret på havets bund. Øhavet er et unikt sted at se disse levn fra fortiden, fordi vandet er så lavt, at det er let at snorkle sig til spændende oplevelser. Samtidig er det lavvandede øhav et mekka for undervandsliv.

Geopark Det Sydfynske Øhav er en del af EU Interregprojektet Undine II, som sætter fokus på verden under havets overflade i den vestlige del af Østersøen.