Genbrug: Ny plads til haveaffald

RUDKØBING: 9000 ny-asfalterede og ny-opstribede kvadratmeter åbnede fredag formiddag og er klar til at tage mod forårets haveaffald.

Afleveringen af haveaffaldet flytter fra den gamle plads, fordi Langelands Forsyning er igang med at bygge det anlæg, der i fremtiden skal opsamle og sortere affald, der skal videre til genbrug andre steder på Fyn, blandt andet det helt nye affaldsemne bioaffald, der skal samles her og sendes til sortering og genbrug i et biogasanlæg i Ringe.

Den nye haveaffaldsplads ligger lige før genbrugspladsen på Dunsbjergsvej 14 i Rudkøbing og var tidligere ejet af Bjarne Kaae A/S. Den kan rumme ligeså meget som området inde på genbrugspladsen, men der er ingen rampe at læse det af fra.

- Nogle har været glade for rampen, fordi den har været nem at læsse ned fra, andre har ikke brudt sig om at bakke rundt med trailer oppe på rampen, forklarer driftsleder i Langeland Forsyning, Jeanette Nissen Rasmussen.

På den ny plads afleverer man haveaffaldet i den ene side, hvorfra det efterhånden bliver lagt til kompostering i den anden side af pladsen i flere bunker. Slutproduktet, komposten, kan alle langelændere hente gratis og samme sted som hidtil - altså inde på genbrugspladsen.

- Har vi tid hjælper vi gerne med at læsse, har vi ikke, må man selv fatte skovlen, forklarer Jeanette Nissen Rasmussen.