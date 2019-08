Gammel garverigrund i Rudkøbing - snart ryddet, håb om hurtig afklaring

RUDKØBING: Når den gamle garveribygning på Spodsbjergvej i Rudkøbing inden længe er væk, tegner der sig helt nye muligheder for anvendelse af grunden, og står det til borgmester Tonni Hansen (SF), vil der komme en hurtig afklaring.

- Nu har de folk, der bor i nabolaget, skullet leve med den forfaldne bygning i mange år, så vi skylder dem, at der kommer til at ske noget, så området kommer til at fremtræde i ordentlig stand. Så lige så snart, vi kan gøre det, skal sagen til behandling i Økonomiudvalget. Som jeg ser det lige nu, kan vi arbejde med to muligheder - enten foretage udlejning på en langtidskontrakt eller gennemføre et salg, siger Tonni Hansen.

Skulle nogen have ideer om boligbyggeri, bør intet være til hinder. Ejendommen ligger i byzone.

Der er cirka 1580 kvadratmeter på grunden. Ejendomsvurderingen fra 1. oktober 2018 satte værdien til 490.000 kroner, heraf grundværdi på 237.000 kroner.