Gamle elever udstiller og fester

RUDKØBING: 13 gamle elever og to lærere med fruer mødte op på Rudkøbing Byhistoriske Arkiv onsdag den 19. juni. Eleverne udgør tilsammen 3. real b fra Rudkøbing Skole, og dagen er bestemt som en fest for at fejre, at det er 55 år siden, de forlod skolen.

Det er slet ikke første gang, elever og lærere fra dengang mødes. Der har været flere markeringsdage for klassen, og ved dette arrangement er det Tove Pedersen, som har planlagt dagen.

- Vi var 24 elever, da vi forlod skolen, men nogle er faldet fra, og enkelte er forhindret i at komme, så vi er kun 13 i dag, fortæller Tove Pedersen, der tilføjer, at to af de lærere,der underviste klassen dengang, også er med til at markere dagen.

Det er tydeligt, at de gamle elever og lærere hurtigt falder i snak og mindes tiden, og hver især har de deres egen historie med.

- Jeg var klasselærer for 3. real b, og i øvrigt ganske ung, og jeg nåede at være 11 år på Rudkøbing Skole, inden jeg i 1969 blev ansat som skoleinspektør i Næstved. Det var jeg i hele 36 år, fortæller Hans-Jørgen Færk, som senere på dagen fik følge af sin tidligere kollega, Jens Mollerup.