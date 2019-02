Jurister hos Fyns Politi skal fredag afgøre, hvad der skal ske med en russisk kaptajn, som torsdag aften sejlede et fragtskib på grund ud for Langeland.

Sydfyn/Langeland: Fyns Politi måtte torsdag aften rykke ud til en melding om et grundstødt skib i Langelandsbæltet. Det 85 meter lange fragtskib Eems Carrierforlod havnen ved Lindø torsdag eftermiddag klokken 14.19 og var på vej i sydgående retning.

Det havde ifølge Marinetraffic.com kurs mod Liepaja i Letland, da det omkring klokken 21.36 stødte på grund cirka ud for Illebølle.

Da forsvarets Maritime Assistance Service (MAS) modtog et opkald fra det hollansk ejede skib efter grundstødningen, fattede man mistanke.

- MAS-vagten mente, at kaptajnen var beruset, så vi tog derud. Og det viste sig at holde stik: På skibet fandt vi en 49-årig russisk kaptajn, som blev anholdt og sigtet for overtrædelse af søloven, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede.

Skibet ligger fredag morgen fortsat for anker i Langelandsbæltet, men det ventes i løbet af dagen at kunne sejle videre til Nakskov, oplyser Lars Thede. Han kender ikke skibets last, men der ikke fare for udslip, for trods grundstødningen er skroget ifølge politiets oplysninger intakt.

Jurister hos Fyns Politi skal fredag vurdere, hvad der skal ske med den russiske kaptajn.