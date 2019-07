Sydlangeland: Søndag den 4. august kl. 10-15 indbyder Fugleværnsfonden på Sydlangeland til "åbent hus" i det nye fugletårn i Gulstav Mose. Her kort før det store returtræk til vinterkvartererne indledes er der et liv og leben i mosen af fugle - heribland ofte en sjældenhed eller to. Frivillige fra arbejdsgruppen i Fugleværnsfonden Sydlangeland er klar til at guide og fortælle om fuglene i mosen, ligesom de er udstyret med gode kikkerter og scoper, så man kan få fugle helt tæt på.

Fra Fugleværnsfondens flotte nye Gulstav-tårn er der et perfekt view ind over mosen. Klokken 13 fortsætter turen fra p-pladsen ved Tryggelev Nor. Herfra kan man se, at vadefugletrækket allerede så småt er i gang mens både svaler og terne vender næbbene mod syd. Også her vil arbejdsgruppens teleskoper kommer til deres ret og give nogle unikke fugleoplevelser. Mange fugle "tanker op" til de lange træk fra noret og de kan ses fouragerende i det lave vand.