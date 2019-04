Fugletur: Det vrimler med fugle på Sydlangeland

Fugleværnfondens arbejdsgruppe inviterer atter på tur i fugletårnet ved Gulstav og i reservatet Tryggelev Mose på Sydlangeland. Lige nu vrimler det med fugle, og et af de bedste steder at se dem, er det nybyggede fugletårn ved Gulstav Mose. Og her får man så samtidig god vejledning og mulighed for at se fuglene i skarpe kikkerter og teleskoper, som Fugleværnsfondens medlemmer har stillet op.

Viben og lærken er for længst ankommet, og mosen syder af aktivitet. Især de gråstrubede lappedykkere gør sig bemærket. Og måske får man et hult drøn fra rørdrummen at høre.

Klokken 13.00 fortsættes turen ved p-pladsen i Tryggelev Nor. Ederfugletrækket er endnu ikke forbi, og på gode dage kan man opleve et fantastisk træk passere helt tæt forbi land. Der er stadigvæk mange ænder i noret. Hormonerne bobler, og hannerne gør alt, hvad de kan, for at indynde sig hos hunnerne. De første rovfugle er så småt også ved at indfinde sig - måske årets første rørhøg?

Det hele sker på søndag den 7. april.

Mødested: Klokken 10.00 ved fugletårnet ved Gulstav Mose. Fra p-pladsen følges stien til Gulstav Vesterskov. Og igen klokken 13.00 ved p-pladsen i Tryggelev Nor.