Frivillige skaber bedre vandløb

Der skal ikke ret meget til i virkeligheden. Selv en lille smal bæk kan være opfostringssted for mange små ørreder, der med tiden vil svømme langs de langelandske kyster til gavn for lystfiskerturismen og som resultat af sunde, livlige vandløb.

De seneste fem år har Sportfiskeren Langeland arbejdet på at forbedre de langelandske vandløb, Bregnemoseafløbet og Tudserenden er blevet restaureret med gydebanker og skjule-sten og der har været afregning ved kasse et - vandløbene producerer store mængder nye ørreder, viser undersøgelser fra DTU Aqua som har målt antallet af ørreder i vandløbene før og efter restaureringerne. Næste vandløb på ønskeseddelen er Fladmose-Hellevad afløbet.

Restaureringerne finansieres af en bevilling fra Havørred Fyn, Sportfiskerens Langeland og Langeland Kommune.

- Kommunen er ikke forpligtet til at lave vandløbsrestaurering, men har valgt at gøre det i samarbejde med de frivillige sportsfiskere, forklarer Bjarne Hansen fra Sportsfiskeren Langeland.

Forleden var medlemmerne af Sportfiskeren Langeland igen igang på en mindre strækning af Tudserenden, der trængte til lidt ekstra restaurering, sammen med den såkaldte Grusbande under Danmarks Sportfiskerforbund og biolog og vandløbmedarbejder Rikke de Neergaard fra Langeland Kommune.

Rikke de Neergaard skal sikre at restaureringen går rigtigt til efter vandløbsregulativet.

- Men der er ingen problemer i den her sammenhæng, det er professionelle folk, der har stor erfaring og måske ved mere om vandløb end jeg gør. Så det er ligeså vigtigt at være med for at se og lære og skabe netværk, siger hun.

Grusbanden et en løst organiseret gruppe Vandpleje Fyn, der igen hører under Danmarks Sportfiskerforbund. Det er frivillige, der melder sig til at tage et tørn, når der skal restaureres vandløb rundt om på Fyn. Fra gang til gang melder de frivillige sig til på de enkelte projekter, eksempelvis består Grusbanden ved besøget på Langeland af folk fra Odense og Haarby, som ikke nødvendigvis hverken kender hinanden eller projektet på Langeland, men bare har meldt sig til dagens job. Der er dog også en deltagere der tidligere har været med på restaureringsprojektet i Tudserenden.

- Vi sender en mail ud og så kan man melde sig til, fortæller formanden for Vandpleje Fyn, Chris Halling.

- Vi har ikke været så meget ude på det seneste, fordi vi sidste forår lavede en del projekter i forbindelse med World Fishing Migration Day. Men vi har et større projekt i foråret i Lindved Å på Fyn som vi skal i gang med og så skal vi også i gang med nye projekter til World Fishing Migration Day i foråret 2020, siger han.

World Fishsing Migration Day er en verdensomspændende projekt, hvor folk over hele verden laver vandløbrestaurerings-projekter på samme dag, i år er det den 21. april.

Projektet på Langeland gjaldt denne gang den nedre del af Tudserenden, som løber som en ca en meter bred kanal fra Spodsbjergvej sydøst over markerne og ind i et mindre vandhul inden den fortsætter ud i havet i den sydligste del af sommerhusområdet i Spodsbjerg. I 2014 lavede Sportfiskeren Langeland en gennemgribende restaurering længere oppe af vandløbet ved Pederstrup.

Vandet i kanalen er plumret efter store mængder regn, så eventuelle gydebanker er ikke til at se. Vandet har ikke meget fart på i den næsten snorlige kanal og dagens formål er at lægge såkaldte skjulesten ud, hvor ørreder kan stå og gemme sig, det skaber samtidig mere fart på vandløbet, fordi vandet skal sno sig omkring stenene, og fart er godt, fordi det medfører mere ilt til de æg, der kan ligge i gydebankerne.

Knytnævestore sten bliver lagt med ti-tyve meters mellemrum i siderne på vandløbet og der skal ikke mange sten til før vandet opfører sig helt anderledes og får god fart på.

Lystfiskerne lægger også store kævler af træ i vandløbet for at skabe bevægelse og variation i vandløbet. Egentlig er det et forsøg på at efterligne naturen hvor der i naturlige vandløb ligger træ.

- Træet skal skal variation i vandløbet ligesom stenene, men eftersom træet ligger og rådner er det samtidig levested for insekter og andet liv, der er mad for fisk og andre skabninger i og omkring vandløbet, siger Bjarne Hansen fra Sportsfiskeren Langeland.