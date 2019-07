Frivillige knokler for bredbånd på Sydlangeland

Efter at der i juni måned blev afholdt bredbåndsmøde i Bagenkophallen, er en initiativgruppe fra Bagenkop og Søndenbro gået i front for at etablere bredbånd på det sydligste Langeland.

BAGENKOP: En initiativgruppe fra Bagenkop og Søndenbro er i gang med at indsamle fuldmagter til Energistyrelsens bredbåndspulje. Projektområdet går i en linje fra den gamle Magleby skole og sydover, hvor der skal graves fiber ned til 270 husstande, som er udpeget af Energistyrelsen.

I initiativgruppen, som er kommet på benene, efter der i juni måned var bredbåndsmøde i Bagenkop, ved man, at det skulle være en af de sidste muligheder for at søge puljen.

- Vi ved godt, at forholdsvis mange er rimelig godt dækket ind lige pt. Men det her drejer sig også om at være på forkant med udviklingen i vores lokalområde, siger Nicki Madsen, som er tovholder i initiativgruppen.

- Det drejer sig i høj grad om bosætning og om, at lokalområdet er attraktivt at besøge. Vi skal være klar til udviklingen inden for bredbåndsområdet, og vi har en enestående mulighed lige nu. Så vi er i initiativgruppen enige om, at vi vil gøre en ekstraordinær indsats for, at det lykkedes, understreger han.