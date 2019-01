Frivillige fik penge: Godt 470.000 kroner for festivalarbejde

LANGELAND: Der blev samlet udbetalt 471.390 kroner til de foreninger, som hjalp til med frivillige på Langelandsfestival 2018. I alt 11 foreninger havde folk af huse før og under festivalen.

De 11 modtagere og samarbejdspartnere er organiseret i sammenslutningen "Festivalforeningerne". De havde denne gang ansvaret for at opsætte over otte kilometer hegn inden festivalen, stå i is- og ølboder under arrangementet og rydde op efter festivalen.

Lægger man årene fra 2013-2018 sammen, er 2,8 millioner kroner kanaliseret ud i de lokale foreninger gennem arbejdet på Langelandsfestival, oplyser Langelandsfestival i en pressemeddelelse.

Sammenslutningen "Festivalforeningerne" består af Det Danske Spejderkorps, Rudkøbing, Humble Håndbold, Langelandsgarden, Langelands Civile Hundeførerforening, Langelands Fjerkræklub, Rudkøbing Badmintonklub, Rudkøbing Boldklub, ungdomsafdelingen, Rudkøbing Boldklubs venner (støtteforening), Rudkøbing Håndboldklub, Rudkøbing Skakklub og Rudkøbing Tennisklub.

Såvel Aase Rosenfeldt, der har ansvaret for foreningernes samarbejde med festivalen, som festivalejer Allan K. Pedersen, udtrykker i pressemeddelelsen glæde over samarbejdet og det økonomiske resultat.