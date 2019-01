Frikendt for røveri på Langeland: Der blev dog en dom for indbrud

27-årig kvinde fik dagbøder, men retten fandt det ikke bevist, at hun havde truet mand til at udlevere ejendele.

Langeland: En 27-årig kvinde blev frikendt for røveri, men dømt for indbrud, da hendes sag blev oprullet ved Retten i Svendborg.

Hun var tiltalt for sammen med en mand, hvis sag behandles særskilt ved retten, at have opsøgt en mand lidt nord for Rudkøbing i dennes hjem og råbt noget i retning af "jeg smadrer dig fuldstændig, hvis jeg ikke får dine ting". Og så skulle de to været løbet med en forstærker, et diskotekslys med røgmaskine, et tv med videre. Men retten fandt det altså ikke bevist, at hun skulle have deltaget.

Ved indbruddet, som fandt sted på samme adresse, nåede de ifølge tiltalen ikke at have stjålet noget. Beboeren havde opdaget dem og ringet til alarmcentralen (112).

Hun blev også dømt for at have overladt en bil til en person uden kørekort. Det hele gav seks dagbøder på hver 450 kroner.

Kvinden fortalte i retten, at hun på et tidspunkt havde manglet løn. Nu gik det bedre, og hun havde netop født, så hun var på barsel.