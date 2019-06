Fri- og efterskole er uenig: - Kritik er for voldsom

Skole kom for sent til at klage - lederen påpeger, at man havde brug for mere tid.

MAGLEBY: Arbejdstilsynet er for hård i sin bedømmelse af forholdene på Magleby Fri- og Efterskole, synes ledelsen, en række medarbejdere og bestyrelsesformanden.

- Selvfølgelig kommer den røde arbejdsmiljøsmiley ikke ud af det blå, og noget af det, som Arbejdstilsynet påpeger, er i orden. Men vi var og er i gang med at løse problemerne. Desværre var den daværende ledelse ikke opmærksom på tidsfristen for at klage over påbuddene. Det havde måske ikke ændret noget, men vi ville gerne have haft mere tid selv, nævner den nye forstander Susanne Brødsgaard Thomsen. Hun har været en del af ledelsen tidligere, men med opgaver som økonomi og skemalægning.

Skolen er nu igang med at udarbejde en personalehåndbog, hvori man redegør for, hvad de ansatte skal leve op til, og hvad man kan forvente sig fra ledelsen. Og så vil der samtidig komme en vejledning med klare og præcise anvisninger på, hvordan man skal håndtere vold og trusler, så det ikke bliver op til den enkelte at tage stilling med alt, hvad det kan medføre af usikkerhed.

Nye øjne skal også se på stedet. Der er efter påbud fra Arbejdstilsynet koblet en autoriseret rådgivningsvirksomhed med speciale i arbejdsmiljø på. Valget er faldet på Arbejdsmiljøcentret fra Kolding, som allerede har meddelt, at det vil kræve mange personalressourcer. Alene forstanderen skal regne med 100 arbejdstimer oveni sine øvrige gøremål, men alle skal indgå i et eller andet omfang.

- Dertil kommer, at vi selv i efteråret 2018 indgik aftale med Falck Health Care om at bistå os. Vi var godt klar over, at der var noget galt med trivslen, siger Susanne Brødsgaard Thomsen.

Man har samtidig holdt en intern pædagogisk dag i april.