Langelands Stivenner vil have skrevet ind, at gode spor, stier og ruter til rekreative formål fremme turismen på mange planer. Man vil forlænge Øhavsstien ned til Langelands sydspids, give mulighed for at "gå i ring" på sidestier samt etablere særlige stier til mountainbikes, til ridende og til cykelturister.

- Med bæredygtig udvikling menes en udvikling, som opfylder vores nuværende behov uden at bringe andres eller fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

LANGELAND: Langeland Museum er ikke ene om at give sit besyv med til forslaget til planstrategi for Langeland Kommune. En snes høringssvar er der kommet, mens forslaget har været lagt offentligt frem til kritik, ros, forslag til forbedringer og andre bemærkninger.

Handel og erhverv

Rudkøbing Handelsstandsforening vil gerne have bemærkninger om detailhandlen med. Det kan ske under et fokusområde, der vedrører turisme, og det skal nævnes, at detailhandlen både er attraktion og jobskabende, lyder det i deres høringssvar.

Handelsstandsforeningen vil fastholde den bevarende lokalplan for Rudkøbing bymidte, som bestemmer, at handelsgaderne med byens butikker ligger samlet.

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland har en række forslag og øvrige bemærkninger. Blandt andet ønsker man, at rammerne for lystfiskeri ikke udsættes for pludselige ændringer, og at der skal ske en produktudvikling inden for denne form for turisme.

Man vil inddrage turisterne, så erhvervet lærer af gæsternes viden, ønsker og behov. Samt at forventninger og prisniveau passer til hinanden. Der skal ifølge turist- og erhvervsforeningen være fokus på efteruddannelse, da Langelands erhvervsliv og turisme har mange små virksomheder med ansatte, der har behov for løbende at tilegne sig ny viden.

Langeland skal have bedre infrastruktur. Det gælder både godt bredbånd og ordentlig mobildækning og til den kørende trafik en forbedret rute 9. Samtidig skal taksterne på Spodsbjerg-Tårs overfarten nedsættes i takt med lavere priser på Storebæltsforbindelsen.

Og Langeland skal igen være en ø, fyldt med færger. Turist- og Erhvervsforeningen glæder sig til Ærøexpressen mellem Rudkøbing og Marstal og vil også understøtte dem, der vil forsøge at genoplive Lohals-Korsør og Lohals-Lundeborg.