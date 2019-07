Fremlysning gav pote: Ejerne af tyvekoster fundet

Politiassistent Michael Stie er taknemlig for de mange henvendelser fra langelænderne og vil gerne have flere.

Flere end 100 genstande, som formentlig stammer fra et indbrud, fandt politiet i forbindelse med en ransagning. Betjentene foretog ransagningen under efterforskningen af en stribe indbrud på Langeland i sidste uge.

Mange af tingene var standardgenstande som for eksempel spiritusflasker, men politiassistent Michael Stie valgte de fem mest genkendelige genstande ud og inviterede Fyns Amts Avis forbi politigården i Svendborg for at fotografere dem.

Billederne blev både bragt i Fyns Amts Avis og på faa.dk, og da vi lagde dem på vores facebookside, "Fyns Amts Avis - Langeland", blev opslaget delt 93 gange.

Det har kunnet mærkes i Michael Sties mailboks.

- Jeg har fået en del henvendelser, og jeg er dybt taknemlig. Det er et skoleeksempel på, at en fremlysning giver resultat, siger han.

En af henvendelserne kommer fra ejerne af et sommerhus i Lohals. De genkender alle de fotograferede genstande, og listen over ting, der er forsvundet fra sommehuset i forbindelse med indbruddet, svarer fuldstændig til Michael Sties liste over ting, der blev fundet under ransagningen.

Dermed får han både mulighed for at levere tingene tilbage til ejerne og for at sigte tyvene for dette indbrud også, når politiet er klar til det.