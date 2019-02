RUDKØBING: De larmer, rågerne, og gerne tidligt om morgenen, og det belaster beboerne omkring Ørstedsparken så meget, at de har klaget til kommunen for at få hjælp til at skræmme fuglene væk.

Charlotte T. Hansen bor på Platanvej og kan ikke sove for fuglene, der gerne støjer, når lyset kommer om morgenen og desuden samles, når lyset svinder sidst på eftermiddagen.

- Det bliver selvfølgelig værst, når solen står op klokken fem om morgenen, men det er nu vi skal i gang, siger Charlotte Hansen, der har stemt dørklokker på Platanvej, Nørrebro og den del af Lindevej, der ligger tæt på Ørstedsparken. Hun har mødt lidelsesfæller, der gerne deltager i at skræmme rågekolonien væk fra de høje træer langs stien gennem Ørstedsparken.

- Jeg har ingen forestilling om at komme af med fuglene, det tvivler jeg på kan lade sig gøre, men hvis bare vi kan få kolonien gjort mindre er det fint for mig, siger Charlotte T. Hansen.

Foreløbig er det aftalt, at beboerne skræmmer fuglene ved at larme og støje om morgenen og sidst på eftermiddagen. Langeland Kommune har lovet at sætte skræmmeballoner op og tage kontakt til Midtlangelands Jagtforening, der kommer og skyder de voksne fugle eller i det mindste afgiver skud, så det skræmmer fuglene, så de flytter.

Jægerne kommer igen, når rågeungerne forlader reden. Samlet set skulle det kunne få rågerne til at flytte eller i hvert tilfælde en del af dem.

Biolog Astrid Ejlersen, Langeland Kommune mener, at en samlet aktion fra beboerne inden jægerne sætter ind, vil få fuglene til at flytte.

- Det skete i Hine, hvor fuglene så flyttede til Ørstedsparken og Fredensvej ved Rådhuset og skabte to nye kolonier, siger Astrid Ejlersen.

Med bortskræmningen i Ørstedsparken flytter fuglene muligvis tilbage til Hine eller til Fredensvej eller et nyt sted. De fleste skræmmekampagner har dog ikke reduceret i bestanden, men derimod skabt flere kolonier.