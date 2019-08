Frem med kikkert og teleskop: Rovfuglene trækker over Sydlangeland

Sommeren går snart på held - men ikke for de mange fugle der i denne tid begynder at trække sydover mod varmere himmelstrøg. I den anledning inviterer til Fugleværnsfondens lokale arbejdsgruppe til rovfugletræk over Sydlangeland.

Søndag den 1. september klokken 10-15 står arbejdsgruppen klar i fugletårnet ved Gulstav Mose med kikkerter og teleskoper.

"Rovfugletrækket i gået i gang, og især hvepsevågerne er aktive i denne periode, så mon ikke vi ser denne smukke rovfugle lægge vejen fordi fugletårnet," skriver gruppen i en pressemeddelelse.

Klokken 13 fortsætter turen ved p-pladsen ved Tryggelev Nor. I denne tid byder Tryggelev Nor på en masse vadefugle, ænder og rovfugle. Fiskeørnen kan ofte opleves styrtdykke efter fisk fra stor højde, og "det lille piskeris" - dværgfalken - ses ofte i lav højde over engene.

Mødested: Klokken 10 ved fugletårnet ved Gulstav Mose. Fra P-pladsen følger man stien til Gulstav Vesterskov. Klokken 13 mødes man ved p-pladsen i Tryggelev Nor. /ANST