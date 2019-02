Et usædvanligt nærbillede af hanhavørnen fra Botofte Skovmose ved Trankær har gjort det muligt at aflæse ørnens ringmærkning, som dækker over dens alder, og hvor den kommer fra.

- Især de unge flyver over store afstande, og et par hundrede kilometer på en dag, det er ingenting, siger han.

Det er det lokale medlem af Dansk Ornitologisk Forening Claus Dalskov, der har indberettet ringmærket. Han fortæller, at det ikke er usædvanligt, at havørne tilbagelægger de omkring 100 kilometer, som Botofte-ørnen har svævet mod nord i jagten på et passende territorium.

Nu er det endelig lykkedes for ægteparret Jørn Erik og Karen Kusk. De har fået et nært billede af ørnen, der klart og tydeligt viser koderne A7 og 74, som ifølge Ringmærkningscentralen placerer den i Kalübbe, en mindre tysk by omkring tyve kilometer syd for Kiel.

Gennem de snart syv år, Nordlangelands hanhavørn har holdt til ved Botofte Skovmose, har naturinteresserede kæmpet med at komme tæt nok på den sky rovfugl til at kunne aflæse et rødt og hvidt ringmærke på venstre ben, der afslører dens hjemstavn.

Plads til flere ørnepar

Ringmærket har samtidig kunnet fortælle, at havørnen snart er 11 år gammel. Den er i øjeblikket den ene af tre hanner, som sammen med en mage har beslaglagt langelandske naturområder. Områderne har længe har trukket havørne til, fordi der er gode muligheder for at jage både ved søer og ved havet, og lige nu er antallet af ørne på øen endda på sit højeste nogensinde.

- Det er i de bedst egnede territorier, de i første omgang slår sig ned, for de skal være sikre på, at de kan finde mad nok til dem selv og deres unger. Det er de åbenbart i stand til at vurdere i løbet af et års tid eller to, siger Claus Dalskov og tilføjer, at flere og flere havørne i disse år breder sig mod det nordvestlige Danmark, fordi de sydlige territorier er ved at være besatte.

Han mener dog, at Langelands mange vandområder sagtens vil kunne rumme i hvert fald to havørnepar mere. Selvom Botofte-ørnene er aktive og som regel kan spottes i de store popler ved mosen, har de fundet et område, hvor der burde være mere end rigeligt med fisk til blot én familie.

- Måske dukker der et par mere op dernede, for der er fødemuligheder nok. Der er ikke så meget ferskvand, men der er også masser af strand både mod øst og mod vest. Det er heller ikke utænkeligt, at der kan komme et par ved Fårevejle syd for Rudkøbing, siger Claus Dalskov.