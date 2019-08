Forsvarer i sag om grov vold i Rudkøbing: Sætter lid til lægeerklæringer og vidneafhøringer

Det vigtigste var at få 24-årig løsladt, siger hans advokat.

RUDKØBING: Det er stadig et uafklaret spørgsmål, hvordan en 24-årig voldssigtet mand fik de skader (blandt andet omkring det ene øje), som han havde, da han søndag den 4. august mødte op til grundlovsforhør i Retten i Svendborg i forbindelse med en voldssag fra Rudkøbing Havn. Hans forsvarer sætter sin lid til, at vidneafhøringer og lægeerklæringer kan kaste lys over sagen.

Manden selv er sigtet for vold af særlig, rå, brutal og farlig karakter. Ifølge sigtelsen skulle han sent aftenen før på Rudkøbing Havn have slået en 15-årig både med knytnæve og en jernstang i ansigtet.

Den 24-årige, som opholder sig i et botilbud lidt uden for Rudkøbing, var ved grundlovsforhøret repræsenteret af advokat Michael Meyn. Siden har advokat Henrik Stagetorn overtaget forsvaret.

- Nu må se, hvad der dukker op i efterforskningen. Det vigtigste var i første omgang at få min klient løsladt, og vi afventer, om der kommer et anklageskrift, og hvad det i givet fald lyder på, siger Henrik Stagetorn.

Den 24-årige mente i grundlovsforhøret, at han var det virkelige offer, fordi andre ifølge hans egen forklaring havde slået ham med jernstangen, men der er dog ikke planer om at melde andre for vold, tilføjer forsvareren.