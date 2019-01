Forskud på ideologisk debat: Diskussion om private behandlere må bruge kommunens udstyr

LANGELAND: Da kommunalbestyrelsen skulle fastsætte niveauet for kvaliteten inden for ældre og sundhed på Langeland, som man skal en gang om året, udviklede det sig til en debat mellem Ulrik Kølle Hansen (V) og formanden for Sundhedsudvalget, Lisa Pihl Jensen.

Sagens kerne var, om private behandlere må bruge det udstyr og lokaler, som kommunen ejer.

- Det må være rimeligt, at private behandlere, for eksempel en fysioterapeut, må bruge offentlige faciliteter, hvis målet er at få borgeren hurtigt tilbage på arbejde, sagde Ulrik Kølle Hansen.

Men Lisa Pihl Jensen var uenig.

- Lovgivningen siger, at man kan vælge mellem en privat eller kommunal, men vi skal betale, og selvfølgelig skal den private så selv stille tingene til rådighed. Hvis det var sådan, så kunne princippet også udstrækkes til andre erhverv. Så kunne en tømrermester jo også påberåbe sig, at han ikke havde alt udstyr, og at kommunen måtte sørge for hans lærling, sagde hun.

Og debatten fortsatte.

- Det her handler blandt andet om senhjerneskadede, der er blandt de svageste mennesker i vort samfund. Dem kan du ikke sidestille med en tømrerlærling, sagde Ulrik Kølle Hansen.

Men Lisa Pihl Jensen stod fast på sit.

- Hvis en borger, som er tilknyttet en privat behandler, bruger kommunens terapi, så sker der altså slitage, som kommunen skal betale for, sagde hun.

Winni Kielstrup Hansen (SF) mente, at man skulle bruge kommunens tilbud, indtil borgerens situation var afklaret, mens borgmester Tonni Hansen (SF) egentlig fandt det fint med en ideologisk debat.

- Men vi skal vedtage en kvalitetsstandard nu, og så kan vi vende tilbage til det ideologiske, når forvaltningen har analyseret området, sagde han.