Som pensionerede museumsfolk har vi den glæde og det privilegium at kunne fortsætte med vores forskning, selv om vi nu sidder på et lille sted i det yderste Sønder Longelse.

Det kan dog kun lade sig gøre, fordi vi har to ting: For det første en god internetforbindelse via Skywire. For det andet Langelands Bibliotek.

For gennem biblioteket har vi gennem mange år kunnet bestille et væld af bøger, tidsskrifter og artikler om alle de specialer, vi nu har dyrket: Havehistorie og havebyer, nisser og kaniner, langelandsk arkitektur og sønderjysk historie.

Fra danske folkebiblioteker og universitetsbiblioteker, specialbiblioteker i Sverige og Tyskland osv. - på dansk, svensk, tysk, engelsk og fransk .. heriblandt 30-40 årgange af tidsskrifter som "Haven", "Familie-Journalen" eller "Folkets Nisse". Leveret prompte, i løbet af en uge eller fjorten dage.

Undertiden sjældne gamle udgaver til læsning på læsesalen, men det meste lige til at tage hjem til skrivebordet i Sønder Longelse. Og alt ganske gratis.

Det er et privilegium at leve i et land - og i en kommune, hvor den slags er muligt. Ellers ville det være umuligt at være forsker her i "vandkanten" (og vi er nok ikke de eneste). Og her er det ikke nok med internettet, for på nettet kan man i høj grad søge efter litteratur og artikler, men meget af den ældre og "smalle" faglitteratur er kun repræsenteret med omtaler, korte uddrag, eller i uforståelige google-transskriptioner.

Så der skal bøger på bordet. Det kan vi takket være vores lokale bibliotek - så derfor: Tak for det - og tak til Jer, der tålmodigt har haft obskure værker om f.eks. gamle prydplanter, folkeminder om nisser eller svensk og tysk kaninavl gennem Jeres hænder!