Formodet krybskytteri på Nordlangeland: Beskudt dåhjort fundet død

Død dåhjort fundet på Nordlangeland formentlig skudt med haglgevær af en krybskytte. - Vi er ikke glade for at høre det her, siger tidligere medlem af Jægerforbundets kredsbestyrelse i Rudkøbing.

HOU: Jagtsæsonen er endnu ikke gået ind, men alligevel er der på Nordlangeland formentligt blevet skudt efter vildt. I torsdags opdagede Glen Christensen en død dåhjort på marken, som han var ved at høste.

Glen Christensen, der er bosiddende på Bornholm, er i denne tid hjemme hos sine forældre i Hou for at hjælpe til med høsten.

Familien ringede efter fundet til en jæger, der samme dag kom for at se på dåhjorten. Jægeren, der ikke ønsker at udtale sig om episoden, konstaterede ifølge Glen Christensen og hans forældre, Anne Grethe Christensen og Anders Christensen, at dyret er skudt med et haglgevær og tydeligvis ikke var død på stedet.

Familien anmeldte derefter episoden til Fyns Politi.

- Det er et stort område her, som bliver brugt til jagt, og det er et attraktivt jagtområde. Men det er jo ulovligt på denne tid af året, siger Glen Christensen.

Glen Christensens forældre bor i "Dalen" ved Hou. Til ejendommen hører 8 hektar land, som familien driver som hobbylandbrug. Området, også kaldet Dalen, ligger mellem to store skove og er et attraktivt område for jægere.

- Der er ikke nogen, der sulter her. Når man skyder sådan en, er det kun for geviret. Det er noget svineri, siger Anders Christensen.

Familien er tilfredse med, at de har anmeldt det til politiet, men regner ikke med, at der kommer mere ud af det.