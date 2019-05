Formiddagsmylder hos langelandsk købmand: Statsminister på besøg

Statsminister trak folk til under formiddagsbesøg hos købmand i Humble

HUMBLE/SPODSBJERG: Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for 15 år siden var på Langeland på ferie, kom han forbi købmandsbutikken i Humble. Det resulterede i et storindkøb. - Egentlig skulle jeg blot have en liter mælk, men inden jeg kom derfra, havde jeg også købt en vaskemaskine og et vinkøleskab, fortalte Lars Løkke Rasmussen, da han med følge gæstede Sparkøbmanden onsdag formiddag som led i den hektiske valgkamp. Butikken var så godt og vel fyldt op. Mange havde via opslag i butikken og medierne hørt, at han ville komme forbi, så der var trængsel ved hylder og kølediske. Men ikke alle vidste det på forhånd. En kunde var overrasket over den megen virak og skulle hverken høre statsministeren eller have en kop kaffe og et stykke wienerbrød, som købmanden gav i dagens anledning. Der var bagt 200 kanelsnegle og spandauere. - Nej, da. Jeg er blot kommet ind for at købe en pakke gær og noget mælk, forklarede hun. Sparkøbmanden, Ole Mogensen, fortalte efterfølgende Fyns Amts Avis, at han jævnligt har kontakt med Lars Løkke Rasmussen og i øvrigt har et barnebarn, som har været køkkenchef i statsministeriet, inklusive på Marienborg. Nu er barnebarnet rykket videre til en tilsvarende stilling i Nationalbanken. Inden Lars Løkke Rasmussen fik ordet, sørgede Humble Musikefterskole for underholdning. På scenen stod tre elever, Pernille Schou-Tüchler, Ida-Maria Koborg og Alberte Sol, mens deres kammerat Kasper Lassen agerede lydmand.

Der var trængsel ved kølediske og hylder, og kameraer af alle slags var flittigt i brug. Foto: Michael Lorenzen

Ældre med zumba i Ikast Statsministeren lagde for med at imødegå det, han så, som overdreven fokus på ting, der ikke fungerer. - Forleden overværede jeg seniorzumba i Ikast. Det betyder ikke, at der ikke kan være problemer også på plejehjem, men vi skal også huske på, at det går godt på mange områder herhjemme, både med økonomien, med at få folk i arbejde og på asylområdet, hvor vi i samfundet nu har en forventning om, at folk, der kommer hertil, kan stå på egne ben. Vi har sørget for et Danmark i balance ved at udflytte statslige arbejdspladser, vi har lavet en ansvarlig landbrugspakke, vi har liberaliseret planloven, så man lokalt kan bestemme mere, og vi har sørget for, at "landevejsprincippet" er indført, så det ikke er dyrere at bo på en af de små øer, når det gælder transport. Der er endda kommet flere beboere på nogle af øerne, nævnte han. Blandt de partilfæller, der var med hos Sparkøbmanden, var det lokale Folketingsmedlem Erling Bonnesen samt kandidat i en af Odensekredsene, Marlene Ambo-Rasmussen, hvis far bor helt nede på det sydligste af Langeland og passede hendes to børn, mens hun var på valgkamp. Erling Bonnesen deltog også, da Venstre tirsdag aften holdt et internt møde om rute 9, som man både på Sydfyn, Langeland og Lolland ønsker opgraderet. Her kom statsministeren med på en sejlads med færgen "Lolland" fra Tårs til Spodsbjerg. Hvis man skal have den store model for rute 9 - kaldet fra "Omvej til Smutvej" - handler det om både forbedringer af vejene og en fremskudt havn på en kunstig ø ved Tårs. Det sidste vil koste mellem 1,08 milliard kroner og 1,8 milliard kroner alt efter modellen, som i givet fald vælges.

Lars Løkke Rasmussen hører om sejladsen fra maskinchef Svend Hansen på Spodsbjerg-Tårs overfarten. Foto: Michael Lorenzen

Vil kigge på det - Det er vel ikke voldsomme beløb i forhold til andre trafikinvesteringer og i forhold til de milliarder, der kører rundt i valgkampen? - Jeg vil ikke stå og love noget. Men jeg vil gerne fastslå, at vi vil undersøge grundigt, om det med rute 9 er noget, vi skal videre med, hvis vi fortsætter i regering. Det skal man ikke regne med vil ske, hvis rød blok vinder valget. Så vil alle trafikinvesteringer ende i togfonden og blandt andet blive brugt til en ny bro over Vejle Fjord, som vil smadre en masse natur, svarede Lars Løkke Rasmussen. - Men vi har i blå blok lavet et trafikforlig på 117 milliarder over 10 år. Og de penge skal ikke kun komme tætbefolkede områder til gode, tilføjede statsministeren. Svaret glædede Erling Bonnesen. - Nu har vi fået spørgsmålet om rute 9 sat på dagsordenen igen. Det var der senest, vi havde en borgerlig regering, mens S-SF-R fjernede det igen, da de havde magten, sagde Erling Bonnesen. Kaptajn David Jørgensen på Spodsbjerg-Tårs overfarten ser helst eventulle penge på opgradering af rute 9 brugt i land, fortalte han i forbindelse med sejladsen ved Venstrefolkene. - Rent personligt vil jeg gerne have at lastbilchaufførerne holder den pause, som de skal tage i løbet af dagen, mens de sejler med os i stedet for et andet sted. Så sørg hellere for, at vejnettet er godt rustet til blandt andet den tunge trafik, sagde han til avisen. Efter besøget på færgen fortsatte Lars Løkke Rasmussen med rådgivere til Kolding for at overnatte og for at forberede en duel i Aabenraa med socialdemokraternes statsministerkandidat, Mette Frederiksen, før turen onsdag gik tilbage til Langeland med Sparkøbmanden som mål.

Statsministeren fik lov at prøve at styre færgen "Lolland". Kaptajn David Jørgensen udstak kursen. Foto: Michael Lorenzen

Det fyger fra alle sider med valgløfter i øjeblikket. Tiden vil vise, om de indfries. Mere håndgribelige er købmandens rabatter, som man straks kan få. Foto: Michael Lorenzen