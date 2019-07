Støjende gæster på Langelandsfestivalen har en del af æren for, at Hans og Heidi Nissen sagde ja til hinanden og fejrede bryllup den 1. juli.

Og festivalkontoret hjalp med et usædvanligt køretøj til afhentning af bruden.

Parret mødtes på sidste sommers festival, da han fungerede som nattevagt, og hun stod for at servicere i CrewCamp, området hvor mange af festivalens 4000 frivillige holder til.

Da Hans Nissen en nat ville tjekke, om støjen var godartet, stod Heidi klar med kaffe og slik, og når man gør det, kan man være sikker på, at nattevagten er klar, fastslår Hans Nissen i en pressemeddelelse fra festivalen.

Mindre end et år senere stod det så klart, at der var meget mere mellem Hans og Heidi end festival, slik og kaffe, at de giftede sig i Nyborg Rådhus.

Og til Heidis overraskelse holdt en girafplettet limousine klar til at transportere hende.

- Vi har lært hinanden at kende på Langelandsfestival, og så synes jeg, at det kunne være fedt at få hentet hende i giraflimousinen - også for at tage røven seriøst på hende! fortæller Hans Nissen i pressemeddelelsen.

Han fik lov af festvalkontoret til at låne bilen, som hver sommer henter og bringer musikere, børn fra den langelandske Rotary-lejr og konferencier Bubber. Festivalen har også meget at takke parret for. Hans Nissen har været frivillig siden 1996, og hans 18 årige datter har været med hvert år hele sit liv. Heidi Nissen har været med fem år i træk, og både brud og gom kommer til Langeland igen som frivillige til dette års festival.