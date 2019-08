Foredrag på Langeland: Kendt fitnessinstruktør fortæller om kampen mod kræften

BAGENKOP: "Fitnessdronningen" og hvad hun ellers er blevet kaldt gennem tiden, Charlotte Bircow, fik i 2011 konstateret brystkræft. Hun skrev en bog i 2014, og nu tager hun rundt og holder foredrag om, hvordan hun besluttede sig for, at kræften ikke skulle bestemme over hendes liv.

Det vil være muligt at høre foredraget i Bagenkophallen lørdag den 31. august klokken 19.30-21. Arrangementet er en del af Stafet for Livet Langeland og gennemføres i samarbejde med Dagli' Brugsen Bagenkop.

Tilbage i 2011 stod Charlotte Bircow over for en af de sværeste kriser i sit liv, og i foredraget, der hedder "Kræft æde mig - nej!", giver hun sin personlige fortælling om, hvordan hun midt i krisen genvandt kontrollen over sin tilværelse.

Fra hun modtog budskabet, til hun afsluttede sin sidste behandling på hospitalet, fortæller hun om de udfordringer som enhver i den situation støder på: Hvordan man skal fortælle sine børn, at man har fået kræft, og kan man bevare sit sexliv og kærligheden under et kræftforløb? Hun kommer ind på de ting, hun oplevede undervejs: Kvalme, hårtab, reaktioner fra omverdenen og naturligvis angsten for ikke at blive rask. /milo